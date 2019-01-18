Косачев рассказал, когда Россия может выйти из Совета Европы

Россия заинтересована в членстве в Совете Европы, но будет вынуждена в инициативном порядке поставить вопрос об участии в нем, если Страсбург начнет процедуру замораживания или прекращения российского членства, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Напомним, Россия с 2014 года лишена права голоса и других полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а с 2017 года - не платит по этой причине взнос в бюджет СЕ. В октябре прошлого года генсек организации Турбьерн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и ПАСЕ) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

"Я не согласен с теми, кто предлагает выйти из Совета Европы только в связи с тем, что у нас накопились разногласия с ПАСЕ", - заявил Константин Косачев в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ". Он напомнил, что Россия вступала в СЕ не ради парламентской ассамблеи и что работа в Совете гораздо шире парламентского измерения.

"Если нам не будет мешать ПАСЕ, никаких проблем с участием России в деятельности Совета Европы в целом не будет", - считает он. Другое дело - если из-за проблем в отношениях с ПАСЕ "сам Совет Европы, его Комитет министров запустит процедуру либо замораживания членства России, либо исключения России из состава Совета Европы". "Вот этого удовольствия мы совершенно точно нашим оппонентам доставлять не будем", - заявил сенатор. В этом случае, убежден Косачев, должен быть поставлен вопрос о членстве России в СЕ "в инициативном порядке".

Однако, несмотря на заявление Ягланда, Стасбруг вряд ли попросит Москву на выход из-за неуплаты взносов, считает парламентарий. "Теоретически такая возможность возникает после 1 июля текущего, 2019 года - это тот срок, когда истечет двухлетний период неуплаты Россией своего членского взноса, но эта процедура не запускается автоматически", - напомнил он.

Для запуска этого механизма "требуется квалифицированное большинство, две трети в комитете министров Совета Европы", в который входят "люди, которые представляют руководство соответствующих стран, главы государств, правительств". "И я надеюсь, что там степень ответственности при рассмотрении этих вопросов, при принятии соответствующих решений будет значительно больше. Там нужен кворум, там нужно набрать две трети от 47 государств - членов Совета Европы", - пояснил Косачев.

Поэтому его прогноз заключается в том, "что эта процедура - во всяком случае автоматически - с 1 июля текущего года запущена не будет". В этом случае России не надо торопиться с выходом из Совета Европы, заключил глава международного комитета СФ.