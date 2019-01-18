Краков примет "Детское Евровидение" в этом году

Конкурс песни "Детское Евровидение - 2019" пройдет в польском городе Кракове. Об этом заявил Ноэль Керран, генеральный директор Европейского вещательного союза, выступая на польском телевидении, передает РИА Новости.

В 2018 году "Детское Евровидение" проходило в Минске. Победителем стала 13-летняя Роксана Венгель из Польши. По правилам "Детского Евровидения", страна-победитель не получает автоматически право на его проведение в следующем году, в этом его отличие от взрослого конкурса. Место проведения следующего песенного состязания определяется исходя из поданных заявок.

Напомним, что в 2017 году на "Детском Евровидении" в Тбилиси первое место заняла исполнительница из России Полина Богусевич, выступив с композицией "Крылья" и получив 188 очков.