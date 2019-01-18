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Рубрика: В мире

Крупнейшая юридическая фирма США признана иностранным агентом Украины

Текст: Иван Карташов

Американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатит штраф в размере 4,6 миллионов долларов за нарушение законодательства Соединенных Штатов об иностранных агентах. Как говорится в распространенном заявлении пресс-службы министерства юстиции, компания работала на правительство Украины и выполняла функции, требующие ее регистрации в качестве иностранного агента.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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2011 году правительство Украины подписало договор со Skadden на оценку экспертами компании хода расследования дела бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Посреднические услуги при заключении контракта оказывал бывший глава предвыборного штаба действующего президента США Пол Манафорт. В 2012 году юристы занимались кампанией по связям с общественностью, направленной на отдельных представителей американских средств массовой информации.

Skadden пошло на соглашение с министерством юстиции США и согласилась зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с "Актом о регистрации иностранных агентов" (FARA) и сделает это задним числом. Компания также выплатит штраф в 4,6 миллионов долларов. Отдельно отмечается, что сумма была рассчитана, исходя из размеров гонораров, которые компания получила в качестве выплат и покрытия издержек во время работы на Украину.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - одна из наиболее влиятельных американских юридических компаний. Имеет представительства в 13 странах мира, в том числе в России.

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