Лекарственная дискриминация как государственная проблема

В текущем году "Единая Россия" намерена решить вопрос с доступностью лекарственных средств отечественного производства для населения. Руководитель фракции Сергей Неверов обсудил этот вопрос с президентом страны и заручился его поддержкой. Предложенные инициативы касаются повышения доли отечественных качественных и недорогих лекарств на аптечных полках. По словам Сергея Неверова, сегодня в ассортименте аптек находится порядка 60-70% лекарственных препаратов зарубежного производства, соответственно их цена не всегда доступна гражданам, а особенно на отдаленных территориях и в малых городах. По итогам встречи было принято решение проработать данный вопрос совместно с правительством, сейчас этот вопрос на контроле у Т.В. Голиковой, курирующей социальный блок.

Стоит отметить, что Госдума еще в конце 2018 года начала активную работу в данном направлении, депутаты провели ряд мероприятий с участием производителей и представителей аптечных сетей. Поводом для этого послужило обращение Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ), в котором производители сообщили депутатам, что бизнес-модель многих аптечных сетей приводит к вымыванию из ассортимента российских лекарств и наращиванию объемов более дорогих препаратов иностранного производства. По мнению ассоциации, на рынке сформирована устойчивая дискриминационная позиция по отношению к отечественной фармотрасли. Фармритейлеры не желают расширять ассортимент за счет российских лекарств, так как они обладают низкой маржинальностью и невысокой ценой по сравнению с импортными аналогами. Также отмечается, что аптечные сети создают невыполнимые требования доступа лекарств в аптеки, производителей обязуют выплачивать сетям бонусы в размере от 30 до 60 % от объема поставки.

Данную ситуацию пояснил президент АПФ, академик РАН, Сергей Иванович Колесников: "Сегодня рынок лекарственных средств имеет следующие устоявшиеся тенденции: в аптечном сегменте доля иностранных производителей неизменно высока и составляет 70% в стоимостном выражении. Этот показатель практически не изменяется последние десять лет. В ТОП15 компаний коммерческого рынка лекарственных средств входит 13 иностранных компаний. Снижается доля доступных препаратов в сегменте до 500 рублей и растет доля препаратов стоимостью выше 500 рублей. Наблюдается монополизация аптечных сетей и снижение рентабельности фармацевтических производств. В связи с этим нами и было направлено письмо в Государственную Думу с разъяснением сложившейся проблемы. В конце 2018 года состоялись первые обсуждения с участием депутатов и экспертов отрасли. Уверен, в Думе серьезно занялись данным вопросом и в скором времени проблема будет решаться на законодательном уровне. Мы от ассоциации также направили свои предложения по регулированию отношений между производителем и ритейлом, а также предложили ряд инициатив по улучшению доступности качественных лекарств отечественного производства для граждан".

По словам Колесникова, ситуация на аптечном рынке имеет схожие с продуктовым ритейлом проблемы, когда крупные сети вытесняют отечественного производителя путем навязывания высоких маркетинговых платежей и бонусов, растягивая отсрочку оплаты товара и продавая определенные места на полках.

По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, от монополизации аптечного рынка в конечном итоге потребитель страдает даже больше, чем производители лекарств. "Проблематика известная, доступность качественных лекарств - одна из важнейших задач государства, и то, что сегодня эта доступность снижается, вызывает очень серьезное беспокойство, - подчеркивает эксперт. - Агрессивная бонусная политика выгодна только продавцам, а пациент и производитель оказались в плачевном состоянии - одни не могут купить дешевое и качественное лекарство, а другие находятся на грани банкротства, постоянно сокращая производственные линии и отдавая все свои прибыли сетям, лишь бы попасть на аптечную полку. В таких условиях ни о каком развитии отечественной отрасли лекарственного обеспечения разговоров быть не может".

Проблема имеет колоссальный масштаб и характерна абсолютно для всех регионов страны. Активисты ОНФ в конце прошлого года провели массовые рейды по аптечным точкам разных городов. Итоги плачевные. Во многих аптеках отсутствуют лекарства из перечня минимального ассортимента, есть аптеки, где завышается цена даже на препараты из списка жизненно необходимых, хотя наценка устанавливается государством и ее изменение считается серьезным нарушением. На вопрос об отечественных дешевых препаратах почти все аптеки предлагают иностранный аналог, который минимум в 3-5 раз дороже. По мнению Власова, государство должно в кратчайшие сроки решить вопрос с доступностью лекарств для пациента, это его обязанность - создать условия для реального развития отечественного фармацевтического производства, а аптеки не должны навязывать людям дорогие иностранные лекарственные препараты. Напротив, им бы стоило информировать потребителя о наличии отечественного аналога.

Как отмечает Сергей Колесников, поскольку ситуация на лекарственном рынке быстро меняется, настало время обратить внимание на регулирование взаимоотношений производителей лекарств, дистрибуторов и аптечного сектора. Растет монополизация рынка, ТОП20 сетей консолидируют 42% рынка, данная динамика наблюдается за счет агрессивного укрупнения крупных игроков и поглощения ими более мелких сетей и аптек. "Мы наблюдаем, как крупные сети ежегодно открывают до 1000 аптек, иногда "дверь в дверь",- констатирует эксперт.- Порой в радиусе 100 метров можно насчитать 10 аптечных точек, в одном доме можно найти 5 аптек, а при этом доступность лекарств для населения падает. Сетевые аптеки говорят о том, что они находятся на грани выживания, но при этом постоянно открывают новые торговые точки. А, значит, их бизнес не убыточен, просто они используют виды доходов, которые формируются из бюджетов производителей лекарственных средств, вынужденных оплачивать высокие маркетинговые бонусы, наличие определенных препаратов в аптеке, выкладку, проведение акций и даже обучение персонала аптек.

Стоит отметить, что данные услуги зачастую оформляются на сомнительные юридические лица, что именуется "оптимизацией" бизнеса. Одна аптечная сеть может состоять из сотен юридических лиц, тем самым необоснованно получая льготные налоговые режимы и сверхприбыли для своих непрозрачных офшорных акционеров. Естественно, им выгоден только дорогой высоко маржинальный препарат - традиционно это лекарства иностранные. И, как следствие, исчезают доступные отечественные лекарства с низкой ценой". По мнению эксперта, текущее положение дел порождает еще одну проблему: "На форумах Адама Смита и других площадках неоднократно поднимался вопрос аптечных "переливов", когда сеть получает маркетинговый бонус в размере 30-40% от производителя, уменьшает цену закупленного товара, скажем, на 15-20% и продает другой сети или оптовой компании, после чего отчитывается производителю о реализации. И опять же, такие накрутки в итоге оплачиваются за счет населения".

"Маркетинговые бюджеты это не что-то новое, они были всегда, - говорит аналитик Фонда модернизации и развития технологий Дмитрий Соколов, - вопрос лишь в том, что за последние годы они резко выросли. Если сегодня мы говорим о 30-60% от товарооборота на маркетинговые расходы, то еще в 2015 году они были не более 7%".

По мнению эксперта, такой рост маркетинговых затрат в основном связан с монополизацией рынка: "Фактически сегодня сети придумывают и диктуют всем правила игры, контролируя большую часть рынка. То есть, если производитель по каким-то причинам не готов или не способен выполнить их условия, то, как минимум, в половине аптечных учреждений он не будет представлен, а, значит, пациент не будет иметь в аптеке выбора между дорогим и более дешевым лекарством. Поэтому в аптеках и остаются только дорогие лекарства".

В фармсообществе активно обсуждается готовящаяся программа развития фармацевтической отрасли до 2030 года. Одним из векторов ФАРМА-2030 станет ориентир на экспорт продукции. Однако для того, чтобы отечественные лекарства успешно реализовывались за рубежом, необходимо создать условия реализации потенциала внутреннего рынка и довести хотя бы до 50% долю отечественных препаратов в аптеках.

"Значительную часть этих маркетинговых затрат производитель мог бы инвестировать в разработку новых молекул, проведение клинических исследований, повышение качества продукции. Им необходимо создавать современные высокотехнологичные препараты, способные конкурировать с продукцией мировых фармкомпаний, но по факту финансовые потоки вместо развития отрасли и собственного производства уходят в полки сетевых аптек", - считает эксперт.

Виталий Алейников, один из владельцев завода медпрепаратов "Озон" делится своими мыслями: "Пятнадцать лет мы выпускаем лекарства среднего и нижнего ценового сегмента на самом современном и дорогостоящем оборудовании. Качество наших препаратов ни в чем не уступает импортным. Но на одинаковые лекарственные средства импортных и отечественных производителей на фармрынке цены разные, причем зарубежные препараты порой в 20 раз дороже российских. Фармацевтический бизнес, как и любой другой, должен регулироваться государством. Но запретительные меры малоэффективны. Контролирующая функция государства должна сочетаться с просветительской. Сегодня потребитель уверен, что должен купить самую дорогую таблетку. И это убеждение подогревается производителями, аптекарями, цель которых - максимальная прибыль. Наша компания сознательно пошла по пути выпуска самого широкого ассортимента по низким ценам. Государство должно быть заинтересовано в социальной защищенности населения. Оно должно обязать аптеки иметь в рознице дешевые лекарства и обязательно сообщать потребителям о дешевых аналогах".

Без обеспечения доступными лекарственными препаратами сегодня невозможно выполнить главную задачу - укрепление здоровья нации. Депутаты, эксперты, ведущие игроки рынка единодушны: решать эту проблему надо в интересах потребителей, пациентов и отечественных производителей. Качественные препараты российского производства, их логистическая доступность являются гарантией того, что цены на них не взлетят.

Глава государства, посещая в ноябре прошлого года аптеку в Санкт-Петербурге, еще раз подчеркнул важность обеспечения населения доступными лекарственными препаратами. Хочется верить, что отечественный фармрынок, заручившись всесторонней поддержкой законодателей, профильных ведомств, получит возможность для динамичного развития и выдержит конкуренцию.