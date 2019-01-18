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18.01.2019 14:10
Рубрика: Общество

Льготы для многодетных семей соберут в одном законе

Текст: Ольга Игнатова

На следующей неделе завершится работа над законопроектом о гарантиях для многодетных семей. Об этом на пресс-конференции рассказал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Уже представлена окончательная редакция законопроекта. Сенатор напомнил, что создать единое законодательство для многодетных семей было решено год назад - в ходе Рождественских парламентских встреч.

Фото: iStock
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По словам Валерия Рязанского, сегодня гарантии для многодетных семей "разбросаны" по многим законам. Например, в Семейном, Налоговом кодексе, в законодательстве о социальной защите. "Мы хотим собрать в одном законе набор гарантий, предусмотренных во всех законодательных актах. Там будет собрана актуальная информация: кто относится к категории многодетных семей, какие социальные гарантии сейчас для них действуют. Речь идет о денежных выплатах, натуральных льготах, улучшении жилищных условий, предоставлении земельных участков, региональных мерах поддержки и так далее", - уточнил сенатор.

Проект закона предусматривает определение статуса многодетной семьи, разделение понятий многодетной и малоимущей семьи, а также единый документ для многодетной семьи, действительный на территории РФ. Кроме того, устанавливается порядок, облегчающий сбор документов для получения льгот, независимо от дохода семьи.

Сегодня в России многодетной считается семья с тремя и более несовершеннолетними детьми (в том числе усыновленными, а также пасынками и падчерицами) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях.

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