Лучшей книгой года стал "Другой разговор" Валерия Выжутовича

Уникальный по жанру и по содержанию труд обозревателя "РГ" Валерия Выжутовича "Другой разговор. Диалоги с умными людьми" стал лучшей книгой года, написанной журналистом. Награду выдающемуся российскому публицисту вручил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Награда за лучшую журналистскую книгу выручалась на праздничном вечере в честь Дня печати в столичном "Метрополе". Каждый год, отметил Сеславинский, российские публицисты издают произведения, достойные высоких наград.

"Другой разговор" Валерия Выжутовича стал настоящим культурным событием года. Основу книги составили самые примечательные интервью, опубликованные Выжутовичем в "РГ". Его собеседниками стали известные экономисты, философы, деятели культуры. Темы - насколько вечные, настолько же и актуальные. Старость и молодость, идеология и свобода и еще множество тем, о которых современная журналистика часто говорит лишь "постольку постольку".

Книга Выжутовича - не просто сборник интервью. Они словно перетекают из одного в другое, жива внутренняя драматургия. Об этом принципе рассказал сам автор. Да и, строго говоря, это даже не интервью, а самая настоящая беседа, без примеси "попсовости". Не случайно одна из героинь, актриса Татьяна Друбич призналась: редко встретишь интервью, отличимые по методологии и атмосфере от допроса в полиции.

Выжутович - совсем другой, душевный собеседник, друг, не просто журналист. Хотя -удивительно: автор сам рассказывает, что значительная часть бесед проходит его авторскую литературную обработку. Журналист имеет право редактировать стиль, но не смысл, но мало кто из спикеров с этим соглашается. У Выжутовича - все наоборот. Все потому, что он понимает и метко формулирует многое из того, что спикер как бы сформулировал между строк.

В "Метрополе" в этот вечер чествовали и других журналистов и медиа-менеджеров. Главный редактор "РГ" Владислав Фронин награжден за вклад во взаимодействие общества и власти. От различных ведомств награды ко Дню печати в различных номинациях получили и другие представители нашей газеты - обозреватель-легенда Ирина Краснопольская, редактор отдела "Москва" Любовь Проценко и другие коллеги.