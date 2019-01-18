МЭА: США станут лидером по добыче нефти в 2019 году

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи позволит стабилизировать цены на нефть выше 60 долларов за баррель.

Правда, стабилизация рынка потребует времени, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), данные которого приводит ТАСС.

Пока Саудовская Аравия пытается скорректировать цены на нефть, уменьшая добычу, Россия, наоборот, увеличила добычу в декабре 2018 года, поставив новый рекорд в 11,5 миллионов баррелей в сутки. Эксперты задаются вопросом, когда Россия собирается сокращать свои показатели.

В этом году лидером по добыче сырой нефти обещают стать США. В 2019 году рост американской добычи составит 1,3 млн баррелей в сутки. "К середине этого года добыча нефти в США вероятно уже превзойдет производительные мощности будь то России или Саудовской Аравии", - говорится в отчете.