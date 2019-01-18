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18.01.2019 19:15
Рубрика: Власть

Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство направит до 2024 года почти 340 миллиардов рублей на поддержку экспорта продукции отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сказал на совещании, прошедшем в Краснодаре.

Поставки на экспорт, заметил он, растут пятый год подряд, и призвал поддержать и закрепить тенденцию, создавать условия для повышения конкурентоспособности, увеличения объемов производства. "Сейчас те машины, тракторы, комбайны и другая сельхозтехника, которую мы продаем за рубеж, конкурирует в полном объеме", - считает глава правительства. Однако он указал, что нужно делать российскую продукцию более востребованной на внешних рынках.
Большое обновление сельхозтехники в эти годы предстоит и внутри России. В этой связи кабинет министров, по словам Медведева, готов рассмотреть вопрос увеличения субсидий производителям, но с объемами еще предстоит определиться.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Премьер-министр сообщил, что подписал постановление, совершенствующее правила получения компаниями субсидий на покупку сельхозтехники. Лимит субсидий корректируется в том числе в зависимости от численности персонала, рассказал Медведев. Для предприятий с численностью сотрудников от 75 до 500 человек суммарный объем субсидий увеличен с 5 до 15 процентов, а для при численности от 500 до 1000 человек - с 12,5 до 20 процентов. Кроме того, правительство теперь будет субсидировать и сельхозтехнику для производства и послеуборочной обработки льна.

В прошлом году общий объем такого вида поддержки составил 10 миллиардов рублей. Благодаря этому было реализовано 17,5 тысячи единиц сельхозтехники. В этом году выделяется 8 миллиардов.

Также в 2018 году 19 организациям правительство предоставило компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по производимой сельхозтехнике, в объеме 9 миллиардов рублей. "Деньги заложены в бюджет текущего год и на два последующих года. В общей сложности до конца 2021 года это почти 38 миллиардов рублей", - напомнил премьер.

Дополнительные возможности могут быть открыты для малого и среднего бизнеса. Дмитрий Медведев поручил поработать механизм аренды, в том числе краткосрочной, сельхозтехники. Это было бы удобно, например, на время уборочной кампании. "Мы говорим об этом не первый раз, и такие предложения на машинотехнологических, машинотракторных станциях можно было бы реализовать", - уверен председатель правительства.

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