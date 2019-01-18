МИД РФ призвал США отказаться от идеи перезагрузки "Звездных войн"

Министерство иностранных дел России в пятницу выразило серьезную озабоченность относительно опубликованного накануне "Обзора политики США в сфере противоракетной обороны". На Смоленской площади призывают Соединенные Штаты к возобновлению полноформатного российско-американского диалога по всему комплексу вопросов, касающихся контроля над вооружениями и укрепления международной безопасности и стабильности.

В опубликованном на официальном сайте МИД обращении отмечается неизменность курса США на наращивание дестабилизирующего потенциала глобальной ПРО, продолжая таким образом линию, очерченную в обновленных американской Администрацией "Стратегии национальной безопасности" и "Ядерной доктрине".

Отдельно российское внешнеполитическое ведомство обращают внимание на то, что в обзоре в качестве легитимного расценивается вероятность удара по пусковым установкам "вражеских" ракет до их запуска. Таким образом, Вашингтон не исключает для себя возможность нанесения превентивных "обезоруживающих" ударов по территории стран "вероятного противника". Именно эта логика изначально лежала в основе широкомасштабной гонки ракетно-ядерных вооружений в прошлом веке.

Особую тревогу российских дипломатов вызывают намерения по развитию космического сегмента ПРО, что в перспективе может привести к милитаризации околоземного космического пространства.

"Хотели бы призвать Администрацию США образумиться и все-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу "звездных войн", - говорится в сообщении.