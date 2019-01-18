МИД РФ призвал США отказаться от идеи перезагрузки "Звездных войн"

Новости

Смолов включен в список игроков, которые могут усилить "Реал" 22:44
Тело второго летчика разбившегося Су-34 подняли на рыболовецкое судно 22:00
СМИ: Полузащитник "Зенита" Паредес согласовал контракт с "ПСЖ" 21:56
Глава "Почты России" уточнил стоимость своей квартиры 21:44
Госдеп позитивно оценил переговоры с эмиссаром КНДР 21:33
Два новых транспортных самолета Ан-148 получил ЦВО 21:10
Число преступлений в столичном метро за 5 лет снижено вдвое 21:06
Банк России назвал срок пика инфляции в 2019 году 20:59
Блогерам дали 10 суток за перекрытие Нового Арбата 20:44
ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года 20:37
В Мурманске из почтовых отделений исчезло пиво 20:35
От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей 20:33
Шесть человек пострадали в крупной аварии в Рязани 20:18
В Ленобласти лесовоз столкнулся с тремя легковушками 20:11
СМИ: В Стокгольме проходят секретные переговоры США и КНДР 20:08
В Петербурге ушли в отставку четыре вице-губернатора 19:55
Российские ученые предложили создать космические "паровозы" 19:34
Крым первым из регионов РФ подписал соглашение с ЛНР и ДНР 19:33
В Азове напали на полицейского в отделе МВД 19:24
Скелетонистка Никитина стала серебряным призером чемпионата Европы 19:22
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН 19:12
Рогозин рассказал о строительстве двух кораблей для полета на Луну 19:00
Посольство РФ подтвердило задержание россиянина в Норвегии 18:58
Воронежских полицейских будут судить за пытки спиртом 18:39
Родители получат компенсацию после гибели сына или дочери на производстве 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 21:57
Рубрика: Власть

МИД РФ призвал США отказаться от идеи перезагрузки "Звездных войн"

Текст: Иван Карташов
Министерство иностранных дел России в пятницу выразило серьезную озабоченность относительно опубликованного накануне "Обзора политики США в сфере противоракетной обороны". На Смоленской площади призывают Соединенные Штаты к возобновлению полноформатного российско-американского диалога по всему комплексу вопросов, касающихся контроля над вооружениями и укрепления международной безопасности и стабильности.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В опубликованном на официальном сайте МИД обращении отмечается неизменность курса США на наращивание дестабилизирующего потенциала глобальной ПРО, продолжая таким образом линию, очерченную в обновленных американской Администрацией "Стратегии национальной безопасности" и "Ядерной доктрине".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Россия готова к диалогу с США по спасению ДРСМД

Отдельно российское внешнеполитическое ведомство обращают внимание на то, что в обзоре в качестве легитимного расценивается вероятность удара по пусковым установкам "вражеских" ракет до их запуска. Таким образом, Вашингтон не исключает для себя возможность нанесения превентивных "обезоруживающих" ударов по территории стран "вероятного противника". Именно эта логика изначально лежала в основе широкомасштабной гонки ракетно-ядерных вооружений в прошлом веке.

Особую тревогу российских дипломатов вызывают намерения по развитию космического сегмента ПРО, что в перспективе может привести к милитаризации околоземного космического пространства.

"Хотели бы призвать Администрацию США образумиться и все-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу "звездных войн", - говорится в сообщении.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года
Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов
Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны
СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску