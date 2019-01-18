Минкультуры проведет ревизию российских кинофестивалей

Министерство культуры намерено провести ревизию проводимых за госсредства кинофестивалей.

По словам главы ведомства Владимира Мединского, за 25 лет появилось немало киносмотров, которые интересны исключительно деятелям искусства.

"Они приехали, банкет, фуршет, себя показали, состоялось два кинопоказа и все", - цитирует его выступление на встрече с главами министерств культуры ДФО во Владивостоке ТАСС. Мединский пояснил, что в таких фестивалях необходимости нет.

При этом министр отметил, что за государственный счет проводятся и достойные внимания зрителей фестивали.