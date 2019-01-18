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18.01.2019 14:44
Рубрика: Власть

Минстрой постановил устанавливать специальные окна в домах с газом

Текст: Екатерина Ясакова

Минстрой утвердил новый свод правил "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления". Документ опубликован на сайте Минстроя.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Предписываются все требования безопасности при проектировании и эксплуатации газифицированных жилых домов. Регламент начнет действовать 6 июня 2019 года.

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В частности, говорится о том, что в теплогенераторных и в помещениях самих квартир с газовым оборудованием должны быть установлены системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа.

Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания. Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газа в помещении с газовым оборудованием следует устанавливать специальные окна. Причем, правила на установку таких окон действуют с 2014 года, но до вступления в силу нового документа они практически не использовались из-за более дорогой цены по сравнению с обычными окнами.

Власть Право Жилищное право Правительство Минстрой Взрывы газа в домах
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