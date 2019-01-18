Москва получила приглашение ОБСЕ для наблюдателей на выборы на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил получение Москвой официального приглашения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для участия российских наблюдателей на президентских выборах на Украине.

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию. Так что у нас приглашение есть", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маасом.

Центральная избирательная комиссия России уже изъявила готовность рассмотреть возможность направления на Украину своих наблюдателей в случае поступления приглашения от МИДа.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что направил письмо в ОБСЕ с приглашением наблюдателей на президентские выборы, отдельно указав, что МИД Украины откажет в регистрации заявок от российских наблюдателей. Ранее ЦИК Украины объявил о ликвидации всех участков для голосования на территории России - в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.