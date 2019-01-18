На экраны вышла молодежная драма "Романтики-303"

Пока все увлечены картинами громкими и эпатажными, которыми заполнены экраны, поделюсь радостью от фильма скромного, неброского, вышедшего в избранных залах, но совершенно замечательного. У меня даже ощущение праздника от встречи с шедевром.

Немецкую молодежную драму "303" в нашем прокате назвали еще загадочней: "Романтики 303". А 303 - всего только номер модели "мерседеса", соединившего попутчиков - студентки Юли и студента Яна. Юля завалила экзамен по биологии и теперь в растрепанных чувствах едет на своем видавшем виды кемпере к бойфренду в Португалию. Ян закончил весеннюю сессию на политфаке, получил от профессора упрек в радикализме и собирается в Испанию автостопом - познакомиться со своим биологическим отцом. Он попросит симпатичную девушку подбросить его до Кельна, в Кельне выяснится, что им и дальше по пути - и начнется эта дорога длиной в тысячи километров, когда и времени просторно, и чувствам вольготно, и поговорить есть о чем.

Путь лежит через Германию, Бельгию, Францию и Испанию, и меланхолическое созерцание восхитительных закоулков Европы само по себе прекрасно, так что фильм имеет и туристическую ценность - в нем есть абсолютный "эффект присутствия". Но это еще и история сближения двух людей, их узнавания друг друга, преодоления отчужденности и разногласий. Режиссер Ханс Вайнгартнер вместе с актерами Малой Эмде - Антоном Спикером сделал нежную, ювелирно тонкую акварель в жанре road movie, где вроде бы ничего не происходит, но от глаз героев невозможно оторваться, и катарсиса (а он придет) ждешь как спасения собственной жизни.

И вот два часа в кадре два лица и большой просторный мир, Адам и Ева в райской пустыне. Здесь, как под гигантской лупой, становятся значительней каждая секунда, взгляд, жест. То, как неуловимо меняются отношения. С каким тактом Ян пытается разведать этот непривычно глубокий характер - словно боясь что-то нарушить в чужой жизни. И как из незаметных штрихов складываются закадровые драмы: две вселенные понемногу выстраиваются, обретая форму двух судеб. А когда герои почувствуют необходимость друг в друге, мы тоже вдруг поймем, что и нам без них трудно, что и мы их полюбили, - наши чувства развиваются синхронно с их чувствами. Такое редко бывает в кино, внешне как бы монотонном (дорога и дорога, разговоры и разговоры) - но захватившем так, как не удастся никакому детективу.

Разговоры. Их много. Много разнобоев во взглядах, случатся и споры, и ссоры. Козыряют научным знанием. Говорят о природных качествах человека, о биологических особенностях его предков - неандертальцев и кроманьонцев. О состязательности как движущей силе, о дарвинизме. Потом пойдут темы опаснее: о тестостероне и феромонах, о генетической совместимости любовников. Наши зрители не поверят: первый поцелуй случится через много дней и ночей совместного пути, но не поверить нельзя - так искренне и чутко проживают актеры каждый момент этого познания. Сближения оба жаждут - и страшатся, отдаляют момент. В этом смысле фильм - заразительный опыт чистоты и богатства чувств, после него кажется, что освежающий дождь смыл затопившую мир липкую пошлость. Трактат о сущности любви, где секс - лишь уголок чувства, но и его кульминация. Живое опровержение тезиса, что предсказуемость в кино - страшнейший грех: мы сразу понимаем, чем все кончится, но искусство - не в развязке, а в дороге к ней.

Ханс Вайнгартнер был ассистентом и фактически учеником у Ричарда Линклейтера на фильме 1995 года "Перед рассветом". И с той поры бредил идеей снять историю двух ищущих друг друга душ, построенную на диалогах, или, лучше, - монологах. Долго вслушивался в студенческую болтовню и диалоги написал очень точно - по молодой энергетике, по всеядности жадных интересов. Долго - пять лет! - искал актеров, способных эти диалоги освоить, прожить на уровне импровизации. И нашел Малу Эмде - студентку берлинской Академии драматического искусства, недавно сыгравшую Анну Франк в кино, и 29-летнего Антона Спикера, известного по ролям в театре и сериалах. Выбор оказался идеальным.

В какой-то степени "Романтики" примыкают к картинам "молодежного бунта", хорошим примером которых был фильм того же Вайнгартнера "Воспитатели" 2004 года. Но на сей раз - бунта тихого, выразившегося вот в таком эскейпизме - путешествии свободных людей, которые свободно пересекают, философствуя, границы трех стран по вольным безлюдным пленерам в стареньком "мерседесе-303".