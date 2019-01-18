На кладбище в США найдены захоронения матросов императорского флота России

На историческом кладбище Гринвуд в нью-йоркском районе Бруклин были обнаружены места захоронения шести матросов императорского флота России. Об этом в пятницу сообщили в министерстве обороны РФ. Имена погребенных и места захоронений установили сотрудники представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной работы.

Отмечается, что пятеро захороненных моряков служили на фрегатах "Пересвет", "Александр Невский" и "Ослябя" в составе эскадры контр-адмирала Степана Лесовского. Эта эскадра была направлена к атлантическому побережью США в годы гражданской войны между Севером и Югом. Шестой моряк входил в состав команды фрегата "Светлана", который прибыл в США осенью 1871 года по приглашению президента Улисса Гранта.

Как сообщили ТАСС в военном ведомстве, принадлежность моряков к Российскому императорскому флоту подтверждена документами Российского государственного архива ВМФ. При этом надгробных камней на могилах российских моряков не имеется. В связи с этим, отметили в военном ведомстве, планируется их изготовить и установить в текущем году.