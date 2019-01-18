С самого начала эксперты, в том числе в военном ведомстве, фактически отвергли версию, по которой пара Су-34 могла столкнуться из-за технической неполадки на борту одного из самолетов.

Дело в том, что эти современные боевые машины поступили на вооружение ВКС России менее пяти лет назад. Точных данных о выпуске разбившихся в пятницу бомбардировщиков военные пока не разглашают.

Однако понятно, что беда случилась с явно новыми и только-только начавшими отсчет эксплуатационного срока самолетами. Понятно, что такие тоже иногда разбиваются. Например, в результате плохого технического обслуживания. Скажем, забыл наземный мастер во время предварительной подготовки к полетам моток контровочной проволоки в воздухозаборнике двигателя бомбардировщика. А когда тот поднялся в воздух, посторонний предмет затянуло в силовую установку, что привело к аварии или даже катастрофе. В данном случае такая ситуация очень маловероятна. Ведь, случись что с машиной, пилоты почувствовали это еще на стадии выполнения задания. А столкновение Су-34 произошло на завершающем этапе полета - пилоты уже возвращались на родную авиабазу.

Кстати, если обратиться к истории, то за время эксплуатации Су-34 неприятности с этим самолетом случались лишь дважды. Причем оба раза не в воздухе, а на земле. 4 июня 2015 года при посадке на военный аэродром Бутурлиновка в Воронежской области бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и опрокинулся. Второй случай был зафиксирован на авиабазе Хурба - той самой, откуда в пятницу стартовали Су-34. Так вот, летом прошлого года приписанный к ней самолет при приземлении тоже выкатился за пределы полосы - на полкилометра. Тогда на машине не сработала тормозная парашютная система.

Сам характер нынешнего происшествия говорит о то, что дело не обошлось без участия одного или даже обоих экипажей. Скорее всего, Су-34 шли парой: впереди ведущий, чуть сзади в правом или левом пеленге - ведомый. По летным законам, один от другого не должен отрываться, но и соблюдать при этом безопасную дистанцию в несколько метров. Похоже, кто-то из пилотов это правило нарушил - то ли ведущий вдруг резко сбросил скорость и его напарник сзади "чиркнул" крылом командира. То ли ведомый расслабился после задания и не сумел выдержать свое место в строю и правильную скорость полета.

Все это постараются выяснить члены специальной комиссии, которая будет разбираться с летным инцидентом на Дальнем Востоке. Они же наверняка проанализируют и работу наземных авиационных служб, в том числе группы руководства полетами 277-й бомбардировочного авиаполка. Хотя предъявлять претензии этим офицерам, в общем-то, наверное, не за что. Когда самолеты идут в таком плотном строю, их отметки на наземных радарах практически сливаются, и заранее предупредить летчиков об опасном сближении проблематично.

Впрочем, делать какие-то выводы до выяснения всех причин летного ЧП, а главное, до завершения поисково-спасательной операции в Татарском проливе, не стоит. Сейчас важно найти и спасти, если это еще возможно, катапультировавшихся пилотов.