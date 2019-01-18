Нефтегазодобытчики сократили инвестиции в геологоразведку

Ресурсодобывающие компании сократили инвестиции в геологоразведку в 2018 году. Как сообщил руководитель "Росгеологии" Роман Панов, многие отказались от проведения сейсморазведочных работ.

"От целого ряда объектов компании-заказчики просто отказались. Они у них были в планах, они подтверждали, что будут по этим объектам работы проводиться, но в середине года было принято решение о том, что объекты отрабатываться не будут. Мы планировали эти работы, но, к сожалению, на планы заказчиков мы повлиять не можем", - сказал Панов. Он уточнил, что это объекты на арктическом шельфе и ряд объектов на дальневосточном шельфе.

В целом, по словам Панова, объем инвестиций в геологоразведку в 2018 году сохранился в параметрах 2017 года: 350-360 миллиардов рублей.