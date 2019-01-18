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Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

18.01.2019 13:01

Некоммерческим организациям за правонарушение смягчат наказание

Тысячам некоммерческих организаций страны станет легче работать, считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин, после принятия закона о возможности замены таким организациям административного штрафа предупреждением за совершенное правонарушение. Соответствующий законопроект одобрен к рассмотрению Госдумой в первом чтении.

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"Палата давно утверждала, что за первое правонарушение, выявленное в некоммерческой организации в ходе государственного контроля и надзора, следует в качестве административного наказания использовать предупреждение вместо применяемого ныне повсеместно штрафа", заявил Сергей Катырин.

Нарушения, вольные или невольные, могут случиться в любой компании, но некоммерческие организации, пояснил глава ТПП РФ, работают, как правило, на безвозмездной основе, поэтому наказание в виде штрафа ставит их в неравное положение с коммерческими организациями, которые получают прибыль и имеют материальную возможность оплачивать штрафные санкции.

Принятие поправок снизит административные барьеры и финансовую нагрузку для некоммерческих организаций, обеспечит их более эффективную работу.

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