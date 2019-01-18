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18.01.2019 12:56
Рубрика: Культура

Новое граффити Бэнкси продано за шестизначную сумму

Текст: Мария Воронова
Фото: Sa//y/Flickr Фото: Sa//y/Flickr
Фото: Sa//y/Flickr

Последняя работа уличного художника Бэнкси, граффити Season's Greetings, которое появилось на одном из гаражей в городе Порт-Толбот 19 декабря прошлого года, накануне продано за шестизначную сумму. Об этом сообщает BBC.

Фото: Jack Taylor/Getty Images
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Приобрел работу глава арт-галереи Брендлер (Эссекс) Джон Брендлер, который уже владеет несколькими работами уличного художника. По словам нового владельца, произведение, за которое он заплатил более ста тысяч фунтов, останется в городе Порт-Талбот минимум "на два-три года".

Владелец гаража Иэн Льюис заметил, что эта сделка намного облегчит ему жизнь, так как с появлением граффити на него свалилась большая ответственность: "Больше тысячи человек приходят туда [к моему гаражу] днем и ночью. Я сейчас просто не могу с этим справиться, если честно". Кроме того, он считает, что местные жители, по-настоящему влюбившиеся в работу Бэнкси, заслуживают, чтобы граффити осталось в городе. "Было множество звонков от коллекционеров, арт-диллеров, которые попросту хотели увезти работу из города", - поделился Льюис.

Фото: Barbara Davidson/ Getty Images
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Купивший работу Джон Брендлер считает, что поступок Льюиса достоин уважения: тот отклонил более выгодные предложения, только чтобы сохранить произведение "на своем месте". Граффити поместят на новое место в центре Порт-Толбота (еще идут переговоры с местными властями и пока не уточняется, куда именно). Возможно, Брендлер сможет выставить в городе и другие работы Бэнкси из своей коллекции.

Напомним, что граффити Season's Greetings состоит из двух эпизодов, которые художник разместил на примыкающих друг к другу стенах на углу постройки. С одной стороны изображен ребенок, играющий с хлопьями снега. Заглянув за угол, зритель понимает, что хлопья снега - на самом деле пепел от огня. Сюжетом для изображения могли послужить июльские события в городе - тогда многие дома и машины покрылись черным пеплом, выброшенным в воздух местными сталелитейными заводами.

Культура Арт Актуальное искусство
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