Нурмагомедов отказался от еще одного поединка с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается проводить бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

- Зачем мне это нужно? Перед прошлым поединком он тоже много чего говорил. Но, как только мы зашли в октагон, Макгрегор ничего не смог сделать, - отметил Хабиб в интервью зарубежным СМИ.

В октябре прошлого года Нурмагомедов одолел Макгрегора в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Хабиб с Конором устроили драки с представителями команд соперника. В результате оба спортсмена заработали дисквалификацию на неопределенный срок и ожидают санкций Атлетической комиссии штата Невада.

Нурмагомедов выигрывал во всех 27 поединках в ММА. Что касается Конора, то ирландец одержал 21 победу и потерпел четыре поражения в карьере.