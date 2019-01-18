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Охрана Цукерберга в 2018 году обошлась Facebook в 7,3 млн долларов

18.01.2019,  
10:12
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Mark Zuckerberg / facebook.com Фото: Mark Zuckerberg / facebook.com
Фото: Mark Zuckerberg / facebook.com

Стали известны расходы на охрану первых лиц интернет-гигантов в 2018 году. Больше всех на безопасность в 2018 году потратили в Facebook.

По данным Wired, на охрану Марка Цукерберг ушло 7,3 млн долларов, еще 3,2 млн ушли на организацию безопасности Шэрил Сандберг - исполнительного директора Facebook.

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Amazon и Oracle потратили в 2018 году по 1,6 млн долларов на безопасность Джеффа Безоса и Ларри Эллисона соответственно. 1,5 млн долларов обошлась охрана главы Intel Брайана Кржанича.

В Alphabet (владеет Google и другими дочерними сервисами) выделили в прошлом году более 600 тысяч долларов на безопасность главы компании Сундара Пичаи и почти 300 тысяч - на охрану Эрика Шмидта, главного технического консультанта.

Безопасность главы Apple Тима Кука обошлась компании в 310 тысяч долларов.

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