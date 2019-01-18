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18.01.2019 13:39
Рубрика: Общество

Опрос: Новый год по традиции остается самым домашним праздником

Текст: Владимир Емельяненко

Подавляющее большинство россиян - 83 процента - встречали Новый 2019 год дома. Таковы данные опроса фонда "Общественное мнение".

Социологи особо акцентируют внимание на том, что отмечать Новый год в семейном кругу - давняя традиция россиян.

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При этом 12 процентов участников опроса в Новый год ходили в гости, 3 процента предпочли массовые гуляния, еще 3 процента встречали Новый год в клубах и ресторанах. Есть и другая статистика: 6 процентов опрошенных вообще не отмечали этот праздник.

Православное Рождество в этом году отмечали не так много респондентов. Лишь 23 процента из них встретили праздник за семейным столом, а 53 процента его не празднуют. Хотя по признанию 55 процентов опрошенных, они считают этот праздник значимым.

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