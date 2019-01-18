От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей

Около 20 человек погибли и еще несколько пострадали, в том числе женщины и дети, в результате авианалета международной коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция постоянно наносит авиаудары по населенным пунктам восточных районов провинции Дейр-эз-Зор под предлогом оказания помощи отрядам вооруженной сирийской оппозиции в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Сирийские средства массовой информации регулярно сообщают о жертвах среди мирного населения в результате авианалетов и применения коалиционной авиацией снарядов, начиненных белым фосфором.

С 2014 года США и их союзники проводят военную операцию против боевиков запрещенной в России ИГ в Ираке и Сирии. Сирийские власти неоднократно призывали ООН принять меры против незаконного нахождения чужих военных соединений на территории Сирийской арабской республики.