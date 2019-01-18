Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник

В храме Христа Спасителя в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Крещения совершил традиционный чин освящения воды. После богослужения в проповеди патриарх напомнил о его смысле Крещенского сочельника.

"Освящая воду, мы исповедуем веру в то, что благодать Божья способна оплодотворить силой своей не только человеческий разум, душу, но и физическую материю". - сказал патриарх Кирилл.

Он заметил, что обычная вода, которую люди пьют каждый день, в день Крещения "становится святой, сохраняя физические и химические свойства, но наполняется особой божественной энергией, благодатью Божьей". Поэтому все верующие хранят святую воду, чтобы в течение года она им помогала. Большинство из тех, кто пришли в храм на проповедь, принесли с собой пустые пластиковые бутылки. Люди по вековой традиции набирают Крещенскую воду на весь год.

Другая традиция праздника: два раза в году - в Крещенский сочельник и в праздник Крещения повсеместно в православных церквях идет освящение воды. И каждый год в Крещенский сочельник у храмов выстраиваются очереди тех, кто приходит за крещенской водой, запасаясь ею на год. Ее пьют утром натощак. Ею освящают жилища.