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18.01.2019 13:22
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник

Текст: Владимир Емельяненко

В храме Христа Спасителя в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Крещения совершил традиционный чин освящения воды. После богослужения в проповеди патриарх напомнил о его смысле Крещенского сочельника.

Фото: Сергей Михеев
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"Освящая воду, мы исповедуем веру в то, что благодать Божья способна оплодотворить силой своей не только человеческий разум, душу, но и физическую материю". - сказал патриарх Кирилл.

Он заметил, что обычная вода, которую люди пьют каждый день, в день Крещения "становится святой, сохраняя физические и химические свойства, но наполняется особой божественной энергией, благодатью Божьей". Поэтому все верующие хранят святую воду, чтобы в течение года она им помогала. Большинство из тех, кто пришли в храм на проповедь, принесли с собой пустые пластиковые бутылки. Люди по вековой традиции набирают Крещенскую воду на весь год.

Другая традиция праздника: два раза в году - в Крещенский сочельник и в праздник Крещения повсеместно в православных церквях идет освящение воды. И каждый год в Крещенский сочельник у храмов выстраиваются очереди тех, кто приходит за крещенской водой, запасаясь ею на год. Ее пьют утром натощак. Ею освящают жилища.

Общество Религия Празднование Крещения Патриарх Кирилл
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