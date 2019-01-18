Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук, сообщила пресс-служба РАН.

Этого звания глава РПЦ удостоен за то, что "он большой популяризатор науки", друг Сергея Капицы и Юрия Осипова (президента РАН в 1991-2013гг. - "РГ").

"Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - отметила пресс-секретарь РАН Светлана Попова в интервью "Интерфаксу".

Церемония присвоения звания патриарху Кириллу состоится в РАН 22 января.