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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Текст: Владимир Емельяненко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук, сообщила пресс-служба РАН.

Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник

Этого звания глава РПЦ удостоен за то, что "он большой популяризатор науки", друг Сергея Капицы и Юрия Осипова (президента РАН в 1991-2013гг. - "РГ").

"Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - отметила пресс-секретарь РАН Светлана Попова в интервью "Интерфаксу".

Церемония присвоения звания патриарху Кириллу состоится в РАН 22 января.

Путин поручил найти применение результатам научных исследований
Общество Религия Общество Наука Наука и образование РАН Патриарх Кирилл
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