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18.01.2019,  
11:52
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети

Изображение новейшей российской колесной 82-мм САУ 2С41 "Дрок" появилось в Сети.

Данные об этой боевой машине впервые были обнародованы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Сообщалось, что данная техника создается в рамках опытно-конструкторских работ "Набросок".

Фото: Россия 1
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Вооружение четырнадцатитонной машины позволяет поражать цели на дистанции в 6000 м. При этом минимальная дальность стрельбы - всего 100 м. Скорострельность достигает 12 выстрелов в минуту. В боекомплект входят сорок мин. Экипаж машины состоит из 4 бойцов.

Боевой модуль устанавливается на шасси бронеавтомобиля "Тайфун ВДВ". Также для борьбы с наземными и воздушными целями установлен дистанционно управляемый пулеметный модуль. САУ оборудована комплексом оптико-электронного противодействия.

По данным группы информационного обеспечения ВДВ Минобороны РФ, в 2019 году будут проведены испытания этой минометной системы. После чего ее примут на вооружение Воздушно-десантных войск.

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