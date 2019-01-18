Пожарные инспекторы МЧС значительно увеличат проверки

МЧС России в наступившем 2019 году увеличит количество противопожарных проверок по сравнению с прошлым годом на 80 процентов.

Об этом на пресс- конференции в ТАСС рассказал директор департамента надзорной деятельности МЧС России, главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, такое резкое увеличение обосновано и будет достигаться, прежде всего, за счет проверок объектов с массовым пребыванием людей.

- По сравнению с 2018 годом, в этом году мы увеличили количество проверок на 80 процентов. У нас закончился период надзорных каникул, и в 2019 году под проверки попало огромное количество объектов с массовым пребыванием людей, - сказал Еникеев. Он уточнил, что при увеличении количества проверок улучшится и их качество.

Что же касается проверок малого и среднего бизнеса, то главный противопожарный инспектор МЧС России пояснил, что проверять объекты бизнеса, безусловно, нужно, но пожарный инспектор для предпринимателей должен быть в первую очередь помощником. Хотя Еникеев и заметил, что у бизнеса в погоне за прибылью временами "замыливается глаз".