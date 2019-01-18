Блогерам дали 10 суток за перекрытие Нового Арбата

Столичные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц заключены под административный арест за перекрытие Нового Арбата. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, сообщило РИА Новости.

Манукян и Лазарьянц признаны виновными в административном правонарушении по статье 20.2.2 КоАП - "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Под арестом блогеры пробудут 10 суток.

Ранее "РГ" писала, что Манукян и Лазарьянц устроили съемки клипа посреди Нового Арбата. Движение по нескольким полосам было фактически перекрыто, что создало серьезные проблемы для тысяч автомобилистов.