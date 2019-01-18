Новости

Два новых транспортных самолета Ан-148 получил ЦВО 21:10
Число преступлений в столичном метро за 5 лет снижено вдвое 21:06
Банк России назвал срок пика инфляции в 2019 году 20:59
Блогерам дали 10 суток за перекрытие Нового Арбата 20:44
ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года 20:37
В Мурманске из почтовых отделений исчезло пиво 20:35
От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей 20:33
Шесть человек пострадали в крупной аварии в Рязани 20:18
В Ленобласти лесовоз столкнулся с тремя легковушками 20:11
СМИ: В Стокгольме проходят секретные переговоры США и КНДР 20:08
В Петербурге ушли в отставку четыре вице-губернатора 19:55
Российские ученые предложили создать космические "паровозы" 19:34
Крым первым из регионов РФ подписал соглашение с ЛНР и ДНР 19:33
В Азове напали на полицейского в отделе МВД 19:24
Скелетонистка Никитина стала серебряным призером чемпионата Европы 19:22
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН 19:12
Рогозин рассказал о строительстве двух кораблей для полета на Луну 19:00
Посольство РФ подтвердило задержание россиянина в Норвегии 18:58
Воронежских полицейских будут судить за пытки спиртом 18:39
Родители получат компенсацию после гибели сына или дочери на производстве 18:38
Россияне заняли пятое место в эстафете на этапе КМ по биатлону 18:29
СМИ: В США работа судов будет приостановлена из-за "шатдауна" 18:23
Все погибшие при взрыве газа в Шахтах похоронены 18:21
Штурман упавшего Су-34 выжил благодаря герметичному костюму 18:20
В Башкирии завели дело о загрязнении воздуха в Сибае 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Блогерам дали 10 суток за перекрытие Нового Арбата

Текст: Сергей Бабкин

Столичные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц заключены под административный арест за перекрытие Нового Арбата. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, сообщило РИА Новости.

Блогеры перекрыли Новый Арбат ради съемок клипа

Манукян и Лазарьянц признаны виновными в административном правонарушении по статье 20.2.2 КоАП - "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Под арестом блогеры пробудут 10 суток.

Ранее "РГ" писала, что Манукян и Лазарьянц устроили съемки клипа посреди Нового Арбата. Движение по нескольким полосам было фактически перекрыто, что создало серьезные проблемы для тысяч автомобилистов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года
Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов
Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны
СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску