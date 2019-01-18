Новости

В Сочи суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в ливневке 13:25
Во Франции госпитализирована Диана Арбенина 13:23
Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник 13:22
Дептранс Москвы прокомментировал идею о бесплатных парковках у работы 13:11
Может ли Peugeot Traveller стать альтернативой Volkswagen Multivan 13:04
Пожарные инспекторы МЧС значительно увеличат проверки 13:02
В Феодосии избран глава горсовета и назначен врио мэра 13:02
Некоммерческим организациям за правонарушение смягчат наказание 13:01
Facebook и Twitter передали Роскомнадзору сведения о данных россиян 13:01
Главы ДНР и ЛНР заявили о проведении военных учений 12:59
Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли 12:57
Новое граффити Бэнкси продано за шестизначную сумму 12:56
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2020 году 12:51
ФСО поддержала проект о российском сегменте интернета 12:50
Часть обвинений снята с трех участников "Артподготовки" 12:48
Мультсериал "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса 12:41
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi обвинили в присвоении 7,8 млн евро 12:39
Настя Рыбка и Алекс Лесли задержаны за проституцию 12:38
"Газпром" оспорит решение суда списать 9 млрд долгов в Чечне 12:36
В Перми по факту пожара в офисном центре завели уголовное дело 12:30
Крупнейшая юридическая фирма США признана иностранным агентом Украины 12:28
Спасен второй пилот Су-34, упавшего в Хабаровском крае 12:28
Вынесен приговор рэперу-"экзорцисту", убившему внучку Моргана Фримена 12:22
Какие Lada перестали покупать в Европе 12:20
В Новороссийске пьяный водитель сбил на "зебре" двух школьниц 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 13:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дептранс Москвы прокомментировал идею о бесплатных парковках у работы

Текст: Иван Пышечкин

Платная парковка в Москве должна работать в интересах местных жителей, а не работников различных предприятий, рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее к руководителю ведомства Максиму Ликсутову обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. В своем письме он говорит о том, что расходы на оплату городской парковки в течение рабочего дня становятся непосильным финансовым бременем для многих семей. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность предоставлять официально трудоустроенным москвичам абонемент на бесплатную парковку около работы.

Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году

"Платная парковка на улицах, прежде всего, работает в интересах местных жителей, которые должны иметь преференции на стоянку автомобилей в своем районе, а не для работников различных предприятий. Безусловно, работодатель может компенсировать затраты на проезд или парковку, либо организовать свой корпоративный транспорт, если место работы расположено далеко от остановок общественного транспорта - это практика многих крупных компаний" - прокомментировали "РГ" депутатскую инициативу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Там также отметили, что автомобиль - не единственный способ передвижения в городе. Работодатель может компенсировать затраты сотруднику и на проезд в общественном транспорте, что позволит ему существенно сэкономить по сравнению с приобретением абонемента на парковку. В свою очередь Правительство Москвы субсидирует перевозчиков, сдерживая рост тарифов в городском транспорте. Предоставляется большое количество льгот, чтобы проезд в метро, автобусах, трамваях, электробусах, троллейбусах и электричках был максимально доступным для социально уязвимых категории москвичей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации
Минобороны сообщило подробности столкновения двух Су-34
Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли
Крупнейшая юридическая фирма США признана иностранным агентом Украины
В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект