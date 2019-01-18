Дептранс Москвы прокомментировал идею о бесплатных парковках у работы

Платная парковка в Москве должна работать в интересах местных жителей, а не работников различных предприятий, рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее к руководителю ведомства Максиму Ликсутову обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. В своем письме он говорит о том, что расходы на оплату городской парковки в течение рабочего дня становятся непосильным финансовым бременем для многих семей. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность предоставлять официально трудоустроенным москвичам абонемент на бесплатную парковку около работы.

"Платная парковка на улицах, прежде всего, работает в интересах местных жителей, которые должны иметь преференции на стоянку автомобилей в своем районе, а не для работников различных предприятий. Безусловно, работодатель может компенсировать затраты на проезд или парковку, либо организовать свой корпоративный транспорт, если место работы расположено далеко от остановок общественного транспорта - это практика многих крупных компаний" - прокомментировали "РГ" депутатскую инициативу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Там также отметили, что автомобиль - не единственный способ передвижения в городе. Работодатель может компенсировать затраты сотруднику и на проезд в общественном транспорте, что позволит ему существенно сэкономить по сравнению с приобретением абонемента на парковку. В свою очередь Правительство Москвы субсидирует перевозчиков, сдерживая рост тарифов в городском транспорте. Предоставляется большое количество льгот, чтобы проезд в метро, автобусах, трамваях, электробусах, троллейбусах и электричках был максимально доступным для социально уязвимых категории москвичей.