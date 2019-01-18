Новости

Семашко обсудил с главами СМИ РФ белорусско-российское взаимодействие 11:58
Атаку F-35 в "режиме зверя" сняли на видео 11:57
Врачи прошли мимо лежащего человека после обеда в KFC 11:51
В Первоуральске полицейские спасли людей из горящего дома 11:41
В Россию приедет президент Австрии 11:36
Найдена главная причина набора веса 11:35
В экипировку российских саперов включат круглого робота 11:30
Пилот Су-34 найден живым в Охотском море 11:25
"Санса" рассказала, что актерам "Игры престолов" запрещали мыть голову 11:17
УАЗ продолжил масштабное обновление "Патриота" 11:14
Два экипажа "МАЗ-СПОРТавто" вошли в топ-10 по итогам "Дакара" 11:08
Стали известны герои нового фильма по вселенной DC "Новые Боги" 10:55
Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации 10:55
Умер летописец истории донских армян Антраник Малхасян 10:45
СК опубликовал видео c места взрыва газа в Заполярье 10:43
Депутат предложил дать москвичам абонемент на парковку у работы 10:42
Япония откажется от сборки истребителей F-35 10:41
Житель Башкирии выжил, упав с девятого этажа в вентиляционную шахту 10:37
В Хабаровском крае столкнулись два истребителя Су-34 10:33
Около 130 трансплантаций в год смогут проводить в Боткинской больнице 10:29
Москвича зарезали из-за долга в 200 тысяч 10:17
В ДТП под Новосибирском погиб мужчина и пострадал ребенок 10:17
Синоптики зафиксировали самую теплую зимнюю ночь в столице 10:10
В Рыбинске построят гидрографическое судно для ВМФ 10:06
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 10:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Депутат предложил дать москвичам абонемент на парковку у работы

Текст: Иван Пышечкин

С предложением дать жителям Москвы право бесплатно парковаться у мест работы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Свою позицию он изложил в письме, адресованном главе столичного дептранса Максиму Ликсутову.

Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году

В своем письме Власов говорит о том, что расходы на оплату городской парковки в течение рабочего дня становятся непосильным финансовым бременем для многих семей.

"Выход из данной ситуации может быть следующим: предоставлять абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства гражданина", - передает текст депутатского письма РИА Новости.

По мнению Власова, данная мера сможет стать хорошей подпиткой к бюджету жителей Москвы, которые исправно платят налоги, будучи официально трудоустроенными. Однако, по мнению экспертов, в департаменте инициативу вряд ли одобрят.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Почему в Москве увеличили штраф за неоплату парковки

"Скорее всего ответ будет отрицательным. Московский дептранс сейчас действует в рамках общемировых тенденций, стимулируя жителей чаще пользоваться общественным транспортом. Одобрить эту инициативу - значит перечеркнуть годы собственной работы", - рассказал "РГ" автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто. По его мнению, ведомство наоборот побуждает водителей реже пользоваться личным автотранспортом при поездках по городу, в том числе и на работу.

С 15 декабря в Москве действуют новые тарифы и правила парковки. Дороже всего стоянки теперь стоят на 237 самых загруженных улицах столицы - 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное. На них же отменена и бесплатная парковка по воскресеньям. При этом время на оплату стоянки сократилось в три раза - с 15 до 5 минут.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации
Минобороны сообщило подробности столкновения двух Су-34
WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР
В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект
Не менее 20 человек погибли в результате теракта в Колумбии