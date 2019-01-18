Депутат предложил дать москвичам абонемент на парковку у работы

С предложением дать жителям Москвы право бесплатно парковаться у мест работы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Свою позицию он изложил в письме, адресованном главе столичного дептранса Максиму Ликсутову.

В своем письме Власов говорит о том, что расходы на оплату городской парковки в течение рабочего дня становятся непосильным финансовым бременем для многих семей.

"Выход из данной ситуации может быть следующим: предоставлять абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства гражданина", - передает текст депутатского письма РИА Новости.

По мнению Власова, данная мера сможет стать хорошей подпиткой к бюджету жителей Москвы, которые исправно платят налоги, будучи официально трудоустроенными. Однако, по мнению экспертов, в департаменте инициативу вряд ли одобрят.

"Скорее всего ответ будет отрицательным. Московский дептранс сейчас действует в рамках общемировых тенденций, стимулируя жителей чаще пользоваться общественным транспортом. Одобрить эту инициативу - значит перечеркнуть годы собственной работы", - рассказал "РГ" автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто. По его мнению, ведомство наоборот побуждает водителей реже пользоваться личным автотранспортом при поездках по городу, в том числе и на работу.

С 15 декабря в Москве действуют новые тарифы и правила парковки. Дороже всего стоянки теперь стоят на 237 самых загруженных улицах столицы - 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное. На них же отменена и бесплатная парковка по воскресеньям. При этом время на оплату стоянки сократилось в три раза - с 15 до 5 минут.