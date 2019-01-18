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18.01.2019 15:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дворник пытался остановить пострадавшую от снега в Москве

Текст: Анна Полтавцева

Женщину, погибшую на юго-востоке столицы под упавшим с крыши снегом, пытался остановить дворник, сообщили в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.

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"РГ" рассказали, что в доме по улице Танковый проезд, дом 3 в районе 13.00 для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистке от снега была огорожена территория и выставлены ограждения. Во время работ женщина перешла через ограждение. Ее попытался остановить сотрудник ГБУ Жилищник района, отвечающий за безопасность проведения работ.

Женщина, личность которой устанавливается, проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника. В этот момент с очищаемой крыши упала глыба снега. В результате женщина погибла, сотрудник ГБУ Жилищник доставлен с травмами в больницу.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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