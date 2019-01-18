Дворник пытался остановить пострадавшую от снега в Москве

Женщину, погибшую на юго-востоке столицы под упавшим с крыши снегом, пытался остановить дворник, сообщили в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.

"РГ" рассказали, что в доме по улице Танковый проезд, дом 3 в районе 13.00 для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистке от снега была огорожена территория и выставлены ограждения. Во время работ женщина перешла через ограждение. Ее попытался остановить сотрудник ГБУ Жилищник района, отвечающий за безопасность проведения работ.

Женщина, личность которой устанавливается, проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника. В этот момент с очищаемой крыши упала глыба снега. В результате женщина погибла, сотрудник ГБУ Жилищник доставлен с травмами в больницу.