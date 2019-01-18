Москвича зарезали из-за долга в 200 тысяч

В Москве зарезали мужчину, который не отдавал долг.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, преступление было совершено 17 января. Тело мужчины нашли у подъезда дома на Главной улице. Смерть наступила от колотой раны. Оперативники также установили, что у потерпевшего угнали машину.

Подозреваемого задержали во время совместных мероприятий СК и автоинспекции. На допросе мужчина признался, что в свое время дал своему знакомому в долг 200 тысяч рублей, а тот их до сих пор не отдал. Это и стало поводом для убийства. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, скоро ему изберут меру пресечения.