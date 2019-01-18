Москвичи украли игрушки для детского хосписа

В Москве охранники склада украли игрушки, которые были переданы тяжелобольным детям.

Подарки для ребят, находящихся в хосписе, собрали волонтеры одной из благотворительных организаций, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Игрушки временно отправили на склад на Электрозаводской улице, который арендует медучреждения. Именно там их приметили двое сотрудников частной охранной фирмы.

Подозреваемых задержали оперативники из Преображенского района. Против них возбудили уголовное дело о краже, с обоих взяли подписку о невыезде.

Полицейские также смогли найти похищенные игрушки. В ближайшее время их отдадут детям.