Около 130 трансплантаций в год смогут проводить в Боткинской больнице

Более 40 врачей и 10 операционных медицинских сестер Боткинской больницы прошли обучение и стажировку в ведущих зарубежных и отечественных клиниках, готовясь к новому направлению своей работы - трансплантации органов и тканей. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сказал по этому поводу:

- Трансплантация - одно из самых перспективных направлений в медицине. В будущем врачи Боткинской больницы смогут проводить до 100 трансплантаций почки и около 30 трансплантаций печени в год. Старт этого направления в данной больнице сделает этот пока еще редкий вид помощи более доступным для москвичей.

Такие операции в Боткинской планируют проводить постоянно, поскольку пересадка печени или почек позволяет реально спасти человеческую жизнь. Такими планами поделился Алексей Шабунин, главный врач Боткинской больницы, главный хирург департамента здравоохранения Москвы:

- Сегодня нашими врачами уже выполнено 89 трансплантаций роговицы, 10 трансплантаций костного мозга, 25 трансплантаций почки и 11 трансплантаций печени. По большому счету, это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли за последние годы в московской медицине. Оснащение клиник современным высокотехнологичным хирургическим оборудованием, постоянное обучение врачей вывели медицинскую помощь в обычных городских больницах на самый высокий мировой уровень. Однако, это лишь начало дальнейшего развития отделения трансплантации органов и тканей нашей клиники.

В планах клиники расширить трансплантацию и других органов и тканей. Для этого ей не нужно приглашать специалистов из других лечебных учреждений - уровень квалификации своих врачей, ее диагностическая и лечебная база позволяют проводить самые сложные операции.