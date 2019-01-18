Первые комплексы "Панцирь-СА" передадут в войска в 2019 году

Первый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" поступит в войска в 2019 году. В скором времени начнутся его испытания.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время визита на тульское предприятие "Щегловский вал", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Замминистра добавил, что машина уже находится в цеху. Специалисты предприятия представили Алексею Криворучко информацию о серийном выпуске зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Кроме того, речь шла и о боевых модулях "Бережок" и "Бахча-У" для оснащения боевых машин пехоты и десанта. БМП-2 с боевым модулем "Бережок" планируют направлять в войска в нынешнем году. А еще предполагают заключить контракт на поставку более 150 БМП-3 с перспективным боевым модулем "Эпоха".

Замминистра обороны также показали противотанковые ракеты "Корнет" и "Аркан", автоматические пушки калибра 30 миллиметров и стрелковое вооружение.

"Панцирь-С" - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он есть как наземного, так и морского базирования. Масса комплекса - до 30 тонн, время развертывания - до пяти минут. Он имеет 12 ракет 57Э6-Е, 1,4 тысячи снарядов.