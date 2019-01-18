Синоптики зафиксировали самую теплую зимнюю ночь в столице

Ночь на пятницу, 18 января, стала самой теплой за этот зимний сезон в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, на главном метеобюро Москвы была зафиксирована температура воздуха в + 1,9 градуса. При этом самые высокие показатели для 18 января за все время наблюдений были установлены в 2007 году, когда воздух прогрелся до +5,1 градуса по Цельсию. Среднемесячный показатель же для января находится на отметке в -6,5 градуса.

Днем столбики термометров могут еще немного подняться до +2 градусов, однако ночью опять похолодает, и температура упадет до -6 градусов по Цельсию.