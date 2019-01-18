Сотрудник полиции стал жертвой ДТП под Тулой

В Тульской области несовершеннолетний без водительского удостоверения выехал на встречную полосу и врезался в машину, в которой находились сотрудники полиции при исполнении. В результате ДТП погиб работник ведомства, еще шесть человек, в том числе двое подростков, получили ранения.

Инцидент произошел в Киреевском районе на 33-м километре трассы Тула - Новомосковск. Из шести госпитализированных человек самое тяжелое состояние у 17-летнего водителя, передает РИА Новости.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего. На территории региона в течение дня наблюдался мокрый снег.