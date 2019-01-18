В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект

Новости

Москвича зарезали из-за долга в 200 тысяч 10:17
В ДТП под Новосибирском погиб мужчина и пострадал ребенок 10:17
Синоптики зафиксировали самую теплую зимнюю ночь в столице 10:10
В Рыбинске построят гидрографическое судно для ВМФ 10:06
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов 10:05
Россияне бросились покупать новую Lada Granta 10:02
В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ 09:48
Жительницу Барнаула будут судить за попытку задушить педагога 09:46
В Японии официально объявили о визите Абэ в Россию 09:43
На Сахалине "Детей Азии" оденут в новую форму 09:43
Самый дорогой вертолет морской пехоты США преследуют неприятности 09:42
В Мурманской области возбудили дело по факту взрыва газа 09:41
На трассе Соликамск - Пермь перевернулся рейсовый автобус 09:40
В Норильске из-за сильной метели перекрыли трассы 09:30
Не менее 20 человек погибли в результате теракта в Колумбии 09:25
Что будет, если в двигатель засыпать порох и запустить мотор 09:04
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю 08:51
Кемеровчане попросили присвоить региону название "Кузбасс" 08:48
Аппарат Juno сфотографировал штормовую часть Юпитера 08:20
Экс-адвокат Трампа признался в фальсификации опросов 08:11
Вьетнам отправил на орбиту исследовательский спутник 07:59
Мединский раскритиковал стройку культурного центра во Владивостоке 07:56
В ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск погиб водитель 07:41
США заявили о ликвидации командного пункта ДАИШ в Сирии 07:25
В Колумбии объявлен трехдневный траур по жертвам теракта 07:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 10:12
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В двигателе "Ангары" обнаружен опасный дефект

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект. Есть опасение, что именно он при старте "Ангары" РД-191 может разрушить ее.

Фото: Минобороны РФ
Шпионская уловка: Минобороны ответило на критику "Авангарда"

Об этом сообщили в тезисах доклада для Королевских чтений специалисты Научно-производственном объединении "Энергомаш", который и занимается производством двигателей, пишет РИА Новости. Проблема в том, что в "Ангаре-А5" пакетное расположение первой и второй ступеней. Получается, что четыре блока первой ступени окружают блок второй. Это особенность ракеты. Поэтому возникает необходимость работы при пониженном давлении - дросселирования и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме на 30 процентов от номинального значения тяги.

А вот при тяге ниже 38 процентов и начинаются низкочастотные колебания. Они и могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя". Предпринимаемые меры борьбы с этим дефектом не всегда эффективны.

Как отмечается в тезисах доклада, для устранения этой особенности в конструкцию внедрили специальный клапан. Он должен уменьшать амплитуду колебаний. Однако не всегда это получается. На отдельных двигателях колебания сохраняются. Поэтому специалисты "Энергомаша" считают, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа, включают в себя четыре класса - от легкого до тяжелого. В качестве горючего используется керосин, а окислитель - жидкий кислород.

Общество Космос Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны: 23 летательных аппарата вели разведку у границ России
WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР
В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект
Не менее 20 человек погибли в результате теракта в Колумбии
Экс-адвокат Трампа признался в фальсификации опросов