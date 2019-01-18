В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект. Есть опасение, что именно он при старте "Ангары" РД-191 может разрушить ее.

Об этом сообщили в тезисах доклада для Королевских чтений специалисты Научно-производственном объединении "Энергомаш", который и занимается производством двигателей, пишет РИА Новости. Проблема в том, что в "Ангаре-А5" пакетное расположение первой и второй ступеней. Получается, что четыре блока первой ступени окружают блок второй. Это особенность ракеты. Поэтому возникает необходимость работы при пониженном давлении - дросселирования и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме на 30 процентов от номинального значения тяги.

А вот при тяге ниже 38 процентов и начинаются низкочастотные колебания. Они и могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя". Предпринимаемые меры борьбы с этим дефектом не всегда эффективны.

Как отмечается в тезисах доклада, для устранения этой особенности в конструкцию внедрили специальный клапан. Он должен уменьшать амплитуду колебаний. Однако не всегда это получается. На отдельных двигателях колебания сохраняются. Поэтому специалисты "Энергомаша" считают, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа, включают в себя четыре класса - от легкого до тяжелого. В качестве горючего используется керосин, а окислитель - жидкий кислород.