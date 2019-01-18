В Калуге обсудили инициативное бюджетирование

18 января глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской думы приняли участие в обучающем семинаре по вопросу "Инициативное бюджетирование как механизм поддержки местных инициатив и участия населения в решении вопросов местного значения".

Семинар был организован законодательным собранием Калужской области, в нем принимали участие депутаты регионального парламента, представители районных, городских и сельских администраций, депутаты представительных органов местного самоуправления, представители областного министерства финансов.

В ходе семинара отмечалось, что проект инициативного бюджетирования позволит муниципальным образованиям решить широкий круг проблем: ремонт инженерных сетей, благоустройство дворовых территорий, установка детских и спортивных площадок, ремонт домов культуры и многое другое.

В ходе семинара обсуждались вопросы вовлечения граждан в решение вопросов местного значения и информирования населения о проекте инициативного бюджетирования.

- В ряде регионов страны проекты инициативного бюджетирования уже успешно реализуются, - отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - депутатами городской думы было принято решение в 2019 году приступить к реализации проекта в нашем городе. Сейчас нам необходимо провести встречи с жителями, определить ключевые проблемы и приоритетные направления благоустройства по избирательным округам, а затем подготовить необходимую проектную документацию для участия в конкурсе. Это необходимо сделать как можно быстрее, для того, чтобы строительные работы были выполнены до наступления зимы.

В числе основных критериев конкурсного отбора, представители министерства финансов Калужской области обозначили участие населения, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации проекта, как в денежной форме, так и в форме выполнения работ, не требующих специальной квалификации. Также будет учитываться доля жителей, принявших участие в собрании по отбору проекта, и готовность населения участвовать в содержании объекта после реализации проекта.