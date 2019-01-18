В Калуге обсудили инициативное бюджетирование

Новости

Лукашенко не против общей валюты с Россией 18:09
Названа причина взрыва на газопроводе в Ленобласти 18:09
Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов 18:00
Число кандидатов в президенты Украины выросло до 10 человек 17:59
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании 17:52
В Норвегии по подозрению в терроризме арестовали россиянина 17:37
Крещенские морозы простоят в Москве до конца следующей недели 17:36
Первые комплексы "Панцирь-СА" передадут в войска в 2019 году 17:33
В российских кинотеатрах выходит военная документалка Питера Джексона 17:33
На севере Петербурга автомобиль протаранил остановку 17:29
Из Севастополя в Сирию отправят 200 тысяч тонн зерна 17:13
У мультфильма про Карлсона может появиться продолжение 17:10
Правительство рассмотрит вопрос допфинансирования полетов в ДФО 17:09
Стоимость барреля нефти в этом году может достичь 80 долларов 17:00
Volvo заменит V40 новым кроссовером 17:00
Бастрыкин поручил разобраться в ДТП с военным судьей 16:50
Симфонический оркестр Татарстана получил собственный абонемент в Москве 16:47
Нефтегазодобытчики сократили инвестиции в геологоразведку 16:43
Врачи объяснили важность вакцинации детей 16:42
Умер знаменитый ведущий телеканала "2x2" Виктор Владимирович 16:38
В Шахтах восстановят пострадавший от взрыва газа дом 16:36
Краков примет "Детское Евровидение" в этом году 16:32
Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово 16:15
Активная ликвидация отходов Байкальского ЦБК начнется в июне 16:11
В Ингушетии нашли необычные останки древней женщины 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 17:53
Проект: В регионах

В Калуге обсудили инициативное бюджетирование

18 января глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской думы приняли участие в обучающем семинаре по вопросу "Инициативное бюджетирование как механизм поддержки местных инициатив и участия населения в решении вопросов местного значения".

Семинар был организован законодательным собранием Калужской области, в нем  принимали участие депутаты регионального парламента, представители районных, городских и сельских администраций, депутаты представительных органов местного самоуправления, представители областного министерства финансов.

В ходе семинара отмечалось, что проект инициативного бюджетирования позволит муниципальным образованиям решить широкий круг проблем: ремонт инженерных сетей, благоустройство дворовых территорий, установка детских и спортивных площадок, ремонт домов культуры и многое другое.

В ходе семинара обсуждались вопросы вовлечения граждан в решение вопросов местного значения и информирования населения о проекте инициативного бюджетирования.

Фото: Калужская городская Дума
Глава самоуправления обсудил с полицейскими порядок в Калуге

- В ряде регионов страны проекты инициативного бюджетирования уже успешно реализуются, - отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - депутатами городской думы было принято решение в 2019 году приступить к реализации проекта в нашем городе. Сейчас нам необходимо провести встречи с жителями, определить ключевые проблемы и приоритетные направления благоустройства по избирательным округам, а затем подготовить необходимую проектную документацию для участия в конкурсе. Это необходимо сделать как можно быстрее, для того, чтобы строительные работы были выполнены до наступления зимы.

В числе основных критериев конкурсного отбора, представители министерства финансов Калужской области обозначили участие населения, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации проекта, как в денежной форме, так и в форме выполнения работ, не требующих специальной квалификации. Также будет учитываться  доля жителей, принявших участие в собрании по отбору проекта, и готовность населения участвовать в содержании объекта после реализации проекта.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны
СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску
Льготы для многодетных семей соберут в одном законе
Главы ДНР и ЛНР заявили о проведении военных учений