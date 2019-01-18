Врачи прошли мимо лежащего человека после обеда в KFC

В закусочной KFC врачи частной "скорой" прошли мимо лежавшего человека. Этот эпизод очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети. Теперь свою оценку возмутительному случаю дадут правоохранительные органы.

Авторы видео сообщили, что кафе, где это произошло, находится в подмосковном Одинцове. На кадрах видно, как три человека в красных куртках с надписью "скорая помощь" обедают, а потом покидают заведение, словно не замечая лежавшего без сознания мужчину. В связи с этим ГСУ СК по Московской области начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину, мимо которого прошли коммерческие врачи, спасли сотрудники областной "скорой помощи". Бригада прибыла в KFC после вызова, заявил агентству "Москва" главный врач областной станции скорой помощи Олег Какурин. Врачи диагностировали алкогольную интоксикацию и доставили пациента в центральную районную больницу. День он провел в отделении реанимации и интенсивной терапии. На следующий день пациенту стало значительно лучше, и он сам отправился домой.

"Вне зависимости от принадлежности медицинских работников государственной или частной системе здравоохранения, отказ в оказании экстренной помощи недопустим", - прокомментировал Какурин инцидент в KFC.