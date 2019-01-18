Новости

Врачи прошли мимо лежащего человека после обеда в KFC 11:51
В Первоуральске полицейские спасли людей из горящего дома 11:41
В Россию приедет президент Австрии 11:36
Найдена главная причина набора веса 11:35
В экипировку российских саперов включат круглого робота 11:30
Пилот Су-34 найден живым в Охотском море 11:25
"Санса" рассказала, что актерам "Игры престолов" запрещали мыть голову 11:17
УАЗ продолжил масштабное обновление "Патриота" 11:14
Два экипажа "МАЗ-СПОРТавто" вошли в топ-10 по итогам "Дакара" 11:08
Стали известны герои нового фильма по вселенной DC "Новые Боги" 10:55
Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации 10:55
Умер летописец истории донских армян Антраник Малхасян 10:45
СК опубликовал видео c места взрыва газа в Заполярье 10:43
Депутат предложил дать москвичам абонемент на парковку у работы 10:42
Япония откажется от сборки истребителей F-35 10:41
Житель Башкирии выжил, упав с девятого этажа в вентиляционную шахту 10:37
В Хабаровском крае столкнулись два истребителя Су-34 10:33
Около 130 трансплантаций в год смогут проводить в Боткинской больнице 10:29
Москвича зарезали из-за долга в 200 тысяч 10:17
В ДТП под Новосибирском погиб мужчина и пострадал ребенок 10:17
Синоптики зафиксировали самую теплую зимнюю ночь в столице 10:10
В Рыбинске построят гидрографическое судно для ВМФ 10:06
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов 10:05
Россияне бросились покупать новую Lada Granta 10:02
В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врачи прошли мимо лежащего человека после обеда в KFC

Текст: Сергей Бабкин

В закусочной KFC врачи частной "скорой" прошли мимо лежавшего человека. Этот эпизод очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети. Теперь свою оценку возмутительному случаю дадут правоохранительные органы.

Фото: depositphotos.com
Где водителям платят около 300 тысяч, а врачам - 200 тысяч

Авторы видео сообщили, что кафе, где это произошло, находится в подмосковном Одинцове. На кадрах видно, как три человека в красных куртках с надписью "скорая помощь" обедают, а потом покидают заведение, словно не замечая лежавшего без сознания мужчину. В связи с этим ГСУ СК по Московской области начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года

Мужчину, мимо которого прошли коммерческие врачи, спасли сотрудники областной "скорой помощи". Бригада прибыла в KFC после вызова, заявил агентству "Москва" главный врач областной станции скорой помощи Олег Какурин. Врачи диагностировали алкогольную интоксикацию и доставили пациента в центральную районную больницу. День он провел в отделении реанимации и интенсивной терапии. На следующий день пациенту стало значительно лучше, и он сам отправился домой.

"Вне зависимости от принадлежности медицинских работников государственной или частной системе здравоохранения, отказ в оказании экстренной помощи недопустим", - прокомментировал Какурин инцидент в KFC.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Одинцово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации
Минобороны сообщило подробности столкновения двух Су-34
WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР
В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект
Не менее 20 человек погибли в результате теракта в Колумбии