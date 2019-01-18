Эксперты из Москвы проверят состояние белух и косаток в Приморье

В каком состоянии находятся и в каких условиях содержатся отловленные косатки и белухи в Приморском крае, проверят эксперты из Москвы при участии приморских пограничников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального погрануправления ФСБ РФ.

Напомним, содержащихся в приморской бухте Средняя морских млекопитающих экологи обнаружили в ноябре. По мнению зоозащитников, животные содержатся в невыносимых условиях. В Greenpeace предположили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данным регионального главка СК, 11 косаток являются детенышами. Установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года, добыча таких вообще запрещена. Недавно три белухи пропали из вольера.

На животных был наложен арест, но позже его сняли по ходатайству четырех компаний. Эксперты Совета по морским млекопитающим считают возможным выпустить косаток в районе их содержания.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.