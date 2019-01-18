Мединский раскритиковал стройку культурного центра во Владивостоке

Министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании с региональными министрами и главами департаментов культуры ДФО высказал недовольство ситуаций, сложившейся со строительством культурного центра на острове Русский во Владивостоке.

Как отметил министр, за то время, что строится центр, можно было успеть возвести или реконструировать не один объект.

"Имеющиеся возможности вы не реализовываете", - заявил Мединский.

Стройка центра застопорилась из-за проблем с подрядчиками. Сейчас проект законсервирован.