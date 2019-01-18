Минобороны опровергло спасение второго пилота Су-34

Пока спасен всего один член экипажа бомбардировщика Су-34, упавшего утром в море на Дальнем Востоке.

- Информация о спасении второго летчика не подтвердилась, поисковая операция продолжается, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Доставленный на берег штурман бомбардировщика эвакуируется в Хабаровск самолетом Ан-26, оснащенным медицинскими модулями. Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Напомним, в 8.07 мск над Японским морем столкнулись два Су-34, отрабатывавшие совместное маневрирование. Экипажи катапультировались, их поиском занимаются корабли и авиация Тихоокеанского флота, рыболовецкие суда. Для координаций действий к месту аварии идет специализированное судно "Спасатель Заборщиков". В районе столкновения зарегистрирован сигнал аварийного буя.