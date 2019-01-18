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18.01.2019,  
17:33
Текст:  Антон Валагин

Минобороны опровергло спасение второго пилота Су-34

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Пока спасен всего один член экипажа бомбардировщика Су-34, упавшего утром в море на Дальнем Востоке.

Фото: Скриншот с сайта телерадиокомпании NHK
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- Информация о спасении второго летчика не подтвердилась, поисковая операция продолжается, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Доставленный на берег штурман бомбардировщика эвакуируется в Хабаровск самолетом Ан-26, оснащенным медицинскими модулями. Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Напомним, в 8.07 мск над Японским морем столкнулись два Су-34, отрабатывавшие совместное маневрирование. Экипажи катапультировались, их поиском занимаются корабли и авиация Тихоокеанского флота, рыболовецкие суда. Для координаций действий к месту аварии идет  специализированное судно "Спасатель Заборщиков". В районе столкновения зарегистрирован сигнал аварийного буя.

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