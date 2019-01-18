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18.01.2019 09:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине "Детей Азии" оденут в новую форму

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Форму, которую будут носить на I зимних Международных спортивных играх "Дети Азии", представили в Южно-Сахалинске. Одежда выполнена в трех цветах: зеленом - для волонтеров, синем - для организаторов и оранжевом - для судей.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
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"Одежда надежная, в ней не холодно даже в якутские морозы. Волонтеры, судьи и организаторы большую часть времени будут проводить на открытом воздухе", - цитирует пресс-служба правительства Сахалинской области слова генерального директора дирекции игр Владимира Максимова.

Особая трехслойная конструкция курток помогает удерживать тепло. А несколько карманов делают одежду особенно функциональной. Отдельное отделение на рукаве предусмотрено даже для ски-пасса - магнитной карточки-пропуска на горнолыжный подъемник.

В дизайне комплектов используются логотипы игр.

Напомним, первые зимние игры "Дети Азии" пройдут на Сахалине с 8 по 17 февраля. Будет разыгран 91 комплект медалей по восьми видам спорта: лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи, сноуборд, прыжки с трамплина. Участниками соревнований станут представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров.

Летние международные спортивные игры "Дети Азии" традиционно проводятся в Якутии. Впервые они состоялись в 1996 году. Решение о проведении зимнего этапа было принято в 2016 году.

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