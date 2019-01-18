На сотрудника хабаровской мэрии завели дело о взятке смартфоном

Сотрудник хабаровской администрации и директор коммерческого предприятия стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Последнего подозревают в даче взятки, первого - в ее получении.

По версии следствия, осенью прошлого года глава частной фирмы передал 50-летнему специалисту управления дорог и внешнего благоустройства городской мэрии взятку в виде смартфона за 110 тысяч рублей и комплекта автошин стоимостью более 51 тысячи.

"Взамен сотрудник администрации пообещал коммерсанту содействие в заключении договора субподряда по устройству и ремонту инженерных объектов уличной дорожной сети Хабаровска", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Подозреваемые во время следствия признали свою вину. Дорогостоящий смартфон и шины изъяты.

Чиновник находится под домашним арестом.