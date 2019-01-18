Правительство рассмотрит вопрос допфинансирования полетов в ДФО

Предложения о дополнительном субсидировании полетов внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО) и на Дальний Восток, которые представил Минтранс, сейчас отрабатываются в правительстве.

В ведомстве ожидают, что к концу следующей недели получат "какую-то реакцию на эти предложения", отметил в беседе с журналистами глава Минтранса Евгений Дитрих.

Минтранс предложил выделить еще 5,2 миллиарда рублей на субсидирование перелетов с Дальнего Востока и в обратном направлении, так как спрос на льготные билеты в этом году вырос. Многодетные семьи получили право с 2019 года летать на субсидированных рейсах по спецтарифу.

Реализация предложения позволит перевезти в 2019 году на льготных условиях дополнительно не менее 785 тысяч пассажиров, подсчитали в ведомстве.