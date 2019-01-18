Путин поддержал идею Медведева переименовать Минвостокразвития

Министерство по развитию Дальнего Востока будет заниматься также вопросами, связанными с реализацией государственной политики в Арктике. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Кремле.

"В соответствии с вашими решениями, посвященными развитию Арктики - это и Основы государственной политики, и Стратегия развития Арктической зоны, - правительство занимается всеми вопросами, которые связаны с реализацией государственной политики в нашей Арктической зоне", - начал Дмитрий Медведев.

"Это действительно очень важное направление деятельности, поскольку Арктика - это важнейший ресурсный потенциал нашей страны, - констатировал премьер-министр. - Сейчас там создаются и новые порты, и новые энергетические мощности. Естественно, создаются места для комфортного проживания, поскольку достаточно большое количество наших людей трудится в Арктической зоне и масса других задач решается".

Но в правительстве нет единой структуры, которая бы координировала эту деятельность. Есть комиссия, которую создал Медведев, но она - по его словам - собирается от случая к случаю.

"У меня есть предложение - для того, чтобы перевести эту работу в правительстве на уровень системной деятельности - дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока еще и вопросами Арктики", - заявил глава кабмина.

"Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно, поскольку и сейчас министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику", - заметил Медведев. "По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки - это все равно развитие Арктической зоны", - добавил он.

"Поэтому если такое решение вами будет принято, я бы предложил дополнить компетенцию министерства, может быть, назвав его министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики", - заключил премьер-министр.

"То есть вы считаете - я знаю, что такие предложения тоже были - нецелесообразным создание отдельного федерального органа?", - спросил президент.

Нужно экономить управленческие и финансовые ресурсы, обосновал Медведев. "Но самое главное, что министерство Дальнего Востока в принципе занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны, а Дальневосточная зона в значительной степени захватывает и Арктическую зону", - заметил он. "Тогда мы сможем эти задачи напрямую из правительства решать", - сказал премьер-министр.

"И внимание сосредоточить на этих проблемах, имея в виду важность этого региона", - уточнил Владимир Путин. "Абсолютно верно", - согласился собеседник. "Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону", - сказал он. "Согласен. Спасибо", - отреагировал глава государства.