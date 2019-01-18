В ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск погиб водитель

Авария произошла накануне утром на 363-м километре трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

Водитель автомобиля Toyota Premio решил обогнать едущую впереди машину по встречной полосе, но не учел погодные условия - сильный снегопад. В результате врезался в ехавший навстречу автомобиль ВАЗ.

"Водитель отечественной машины скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД на своей странице в Instagram.

Два пассажира, находившихся в той же машине, госпитализированы в комсомольскую больницу с различными травмами.