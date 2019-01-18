В Якутии в минус 58 сломалась машина с итальянской съемочной группой

В 20 километрах от села Ючюгей Оймяконского района Якутии сломался КамАЗ, в котором находились семь пассажиров, в том числе съемочная группа из Италии.

Как пояснил ТАСС специалист по связям с общественностью спасательной службы Якутии Николай Фатеев, помимо итальянских переводчика, врача и операторов в автомобиле также находятся трое спасателей.

Сейчас в Оймяконском районе минус 58 градусов. По словам Фатеева, у группы есть возможность греться в здании метеостанции и в автомобиле - здесь есть автономные генераторы отопления.

Кроме того, сопровождающие иностранцев спасатели - опытные сотрудники, так что жизни людей ничто не угрожает, отметили в ведомстве.

Известно, что в Якутию итальянцы прибыли для съемок документального фильма с участием ультрамарафонца Паоло Вентурини.