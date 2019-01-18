Губернатор Прикамья принял участие в Гайдаровском форуме-2019

В Москве на пленарной сессии "Социальная триада: демография - занятость - доходы" Гайдаровского форума-2019 заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, что за 11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Естественная убыль населения России может смениться приростом в 2023-2024 годах.

Кроме того, по словам Татьяны Голиковой, в 2018 году безработица достигла минимума по сравнению с предыдущими годами.

- В 2018 году достигнуты самые низкие показатели безработицы за все предыдущие годы. За 12 месяцев прошлого года общий уровень безработицы составил 4,8 процента, - отметила она.

При этом Татьяна Голикова подчеркнула, что численность занятых в российской экономике увеличилась за 11 месяцев 2018 года до 72,6 миллиона человек. Для исправления ситуации и достижения поставленных целевых показателей, обозначенных в указе президента о развитии страны до 2024 года, в стране начата реализация национальных проектов.

В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников сделал акцент на приоритетах демографической политики региона: смертность, рождаемость и миграция. Глава Прикамья обозначил, что национальные программы понятны, а целевые показатели достижимы. При этом, по словам Максима Решетникова, сейчас федеральный центр ждет мгновенной реакции между вложением ресурсов и результатами исполнения национальных проектов.

- Есть два риска в реализации нацпроектов. Мы недооцениваем срок, который нам необходим для изменения ситуации. Да, мы выделяем большие ресурсы на это. Но вопрос не только в ресурсах. Вопрос еще и в том, что нужно изменить организацию внутри трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Сейчас федеральный центр нам дает деньги. Ставит задачи, а уже через полгода требует снижение смертности - не все удастся. Второе, что беспокоит, что по программе госгарантий регионам все больше предъявляется федеральных требований. Регионы разные, и использовать всем одну модель исполнения нацпрограмм не получится, - отметил губернатор и добавил, что нужно требовать достижения результата, целевых показателей.

К 2024 году количество трудоспособного населения в Прикамье станет таким же, как в 2014 году. По словам губернатора Пермского края, изменения параметров пенсионной системы не приведут к росту безработицы. На занятость населения, считает Максим Решетников, ключевое влияние будет оказывать производительность труда с естественным давлением цифровизации.

- Если мы хотим добиться опережающего роста зарплат, то нам нужно обратить внимание на занятость населения и повышение производительности труда. При этом важно начать с бюджетной сферы. Сейчас в нацпроекте эта составляющая не учтена, большое внимание уделяется промышленности, где повышением производительности труда занимаются давно и успешно. Повышать производительность труда нужно в бюджетном секторе и вернуться к вопросам непрерывного образования и тому, как привести людей к рабочим местам. Люди заперты в своих территориях, где нет рабочих мест, и мы туда рабочие места не притащим. Решить этот вопрос помогает, в частности, программа по ликвидации аварийного жилья. Она дает возможность регионам строить жилье там, где есть рабочие места, - подчеркнул губернатор.

По его мнению, инструментов для достижения целевых показателей по национальным проектам создано достаточно, сейчас регионам нужно понять, как и где их можно использовать.