Коллекция Михаила Кирикова, пожалуй, самая незаурядная. Он хранит у себя... деревянные наличники с окон усадеб и особняков, которые уже нельзя увидеть на улицах Пензы. Краевед, коллекционер и путешественник придумал, как сберечь неповторимый облик провинциального купеческого города, и даже поставил под защиту закона несколько уцелевших домов, представляющих историческую ценность.

Каменные джунгли

Ценитель деревянного зодчества, к слову, сам вырос в спальном районе многоэтажной застройки.

- Я долгое время не задумывался, почему все дома в нашем районе похожи как близнецы. Панельные девятиэтажки возводили на скорость, совершенно не задумываясь, каково будет жить в коробках из бетона. Никогда не забуду свое первое впечатление, когда я попал на улицу Старочеркасскую. Это небольшая улочка в центре, которую обходят стороной маршруты общественного транспорта. Здесь время словно застыло, - рассказывает Михаил Кириков.

С тех пор его любимым занятием стали прогулки по старому городу. За каждым фасадом здесь скрывалась судьба не одного поколения, а резное кружево завораживало красотой.

Это сейчас он может часами рассказывать про каждый особняк, а тогда просто ходил по улицам, рассматривая детали убранства домов. Позже стал фотографировать городские пейзажи. Однажды, гуляя с фотоаппаратом, обнаружил, как на улице Гоголя, 20, обезглавили небесно-голубой дом - ровесник Октябрьской революции. После расселения жильцов с него сняли крышу, а с черных глазниц пустых окон, как слезы, скатывались капли дождя. Тогда Михаил спонтанно решил забрать с дома хотя бы резной наличник как близкое сердцу воспоминание. Сегодня таких закладок на память у него около полусотни.

Заноза на сердце

Крошечные и неподъемные, воздушные, как плетеное кружево, и тяжелые исполины - каждый образец наличников по-своему уникален. Вырезанные сердечки на ставнях когда-то рассказывали, что в доме живет старая дева, а лица божественных нимф защищали собственников от краж и пожаров. Сегодня мало кто может прочесть язык деревянного зодчества.

Михаил привозит заинтересовавшие его наличники со всей области. Каждая такая экспедиция выходит непредсказуемой.

- Как-то я шагал по деревенской улочке, где не было ничего примечательного, обычные избы. Но вдруг в конце ее в зарослях сирени я разглядел кирпичную кладку заброшенного много лет назад дома. Прошел мимо, но поймал себя на мысли, что не могу оторваться от него и голова моя уже давно свернута в его сторону. Остановился, обошел дом со всех сторон и понял: это то, что я всегда искал, - рассказывает путешественник.

Он с трудом разыскал хозяев заброшенного строения и уговорил их уступить ему развалину. Те немало подивились, что нашелся покупатель. Теперь Михаил хранит здесь наличники и мечтает о музее пензенского деревянного зодчества.

Сейчас его экспозицию изредка можно увидеть на профильных форумах или фестивалях народных мастеров. При этом Михаил следит за состоянием экспонатов, перевозит на собственные средства, а разгружает тяжеленные конструкции в одиночку. Главная его награда - заинтересованные вопросы посетителей. Нередко они узнают в экспонатах своих старых знакомцев.

Недавно Кирикову позвонила женщина и спросила: "Вы кто?". Когда разговорились, выяснилось, что Михаил когда-то приходил к ней за наличниками от окон снесенного аварийного дома. Припомнив эту историю, собеседница прослезилась у телефонной трубки:

"Так, значит, вы наше окно до сих пор храните? Тогда не буду ваш телефон удалять. Можно я буду вам изредка звонить, спрашивать, как там наше оконце", - попросила женщина.

Поставить на учет

Современный перечень памятников архитектуры в Пензе насчитывает несколько десятков адресов. Но Михаил Кириков считает, что их гораздо больше: по его подсчетам, историческую ценность представляют не менее 370 зданий в регионе. Если не предпринять усилий в ближайшие 5-10 лет, то спасать уже будет нечего.

- Я считаю наш город одним из самых красивых в Поволжье. Его неповторимую атмосферу создают старые постройки. Я сторонник того, чтобы эту красоту сохранить. Может быть, конечно, не все удастся восстановить, но хотя бы попытаться это сделать, - говорит Михаил Кириков.

Он создал в интернете страницу "Сурское кружево", где активисты находят и отслеживают судьбу домов, на ремонт которых в следующем году впервые выделят целевые средства. Несколько недель в интернете шло не просто голосование, а дискуссия, в итоге было отобрано девять адресов зданий, которые пензенцы хотели бы обязательно видеть на улицах города. Но выяснилось, что из списка горожан два здания не имеют статуса объектов культурного наследия, а значит, направить на их ремонт бюджетные средства невозможно.

- Просто ругать власть за то, что разрушаются старинные дома, не имеет смысла, - рассказывает Михаил. - Любой человек может написать заявление в комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры, чтобы дом включили в перечень выявленных памятников. Правда, придется потрудиться, доказать архитектурную, историческую, градостроительную ценность. Если госэкспертиза подтвердит эти факты, здание включат в список выявленных памятников и его нельзя будет снести. А значит, оно перестанет быть лакомым кусочком для застройщиков. Со временем, как знать, может, и деньги найдутся на реставрацию. Так, в следующем году готовится к приватизации два памятника областного значения. Новый хозяин обязан будет привести их в порядок и поддерживать исторический облик.

Официально

В советские времена в Пензе было подготовлено постановление о создании музея деревянной архитектуры, этнографии и прикладного искусства вокруг Преображенской церкви. Для этого предлагалось сохранить и отреставрировать здания в Гоголевском переулке и перенести сюда полностью сохранившиеся дома с других улиц. Однако оно не было реализовано. Сейчас большая часть тех домов утрачена, а из сохранившихся далеко не все имеют статус памятников культуры.

Контакты

Подать заявку на выявление памятников архитектуры можно в комитет по охране памятников истории и культуры: г. Пенза, ул. Московская, 75. Телефон 8(8412) 55-07-37. Группа хранителей истории Пензы в ВКонтакте - "Сурское кружево" https://vk.com/club166409530.